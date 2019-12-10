Собери крутой «экспресс» на матчи «Зенита», «Барселоны» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Во вторник, 10 декабря, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях сыграет с «Бенфикой», «Интер» примет «Барселону», «Ливерпуль» встретится с «Зальцбургом». Соберем интересный «экспресс» на эти матчи с помощью БК «Лига Ставок».
«Бенфика» — «Зенит»: хозяева выиграют один из таймов за 1,60
«Бенфика» является, пожалуй, самым неприятным соперником для «Зенита» в Лиге чемпионов. Португальцы дважды останавливали сине-бело-голубых в плей-офф турнира, да и сейчас выглядят фаворитом матча, если помнить о потерях в лице дисквалифицированных Ракицкого и Кузяева.
Начало матча: 23.00 (мск)
Стадион: «Да Луш»
«Интер» — «Барселона»: Тотал меньше 3,5 за 1,55
«Барселона» уже решила вопрос выхода в 1/8 финала, а миланцы выступают хозяевами своей судьбы, благодаря преимуществу над «Боруссией» в личных встречах. Тем не менее, эта встреча едва ли получится очень результативной.
Начало матча: 23.00 (мск)
Стадион: «Джузеппе Меацца»
«Зальцбупрг» — «Ливерпуль»: индивидуальный Тотал «Ливерпуля» больше 2,0 за 1,95
Развеселый «Зальцбург» может запомниться не только как команда Эрлинга Холланна, но и как могильщик действующего обладателя трофея Лиги чемпионов. Нет сомнений, что матч получится результативным, а «Ливерпуль» наверняка забьет больше двух мячей.
Начало матча: 20.55 (мск)
Стадион: «Ред Булл Арена»
Общий коэффициент экспресса: 4,84
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