В воскресенье, 1 декабря, в 18-м туре РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге примет одного из самых принципиальных соперников — «Спартак», а «Локомотив» в столичном дерби встретится с «Динамо». Соберем интересный «экспресс» при помощи БК «Лига Ставок».

«Локомотив» — «Динамо»: победа «Локо» за 2,25.

— Бело-голубые после назначения Кирилла Новикова выдали замечательную серию и превратились из аутсайдера в претендента на еврокубки. Однако для достойного противостояния «Локо» и в особенности Миранчукам, превратившимся в главных специалистов по «Динамо», одного везения может не хватить.

Начало матча: 16.30 (мск)

Стадион: «РЖД-Арена»

«Зенит» — «Спартак»: хозяева откроют счет в первом тайме за 1,90

— За время работы Сергея Семака «Зенит» проиграл всего один домашний матч чемпионата (год назад «Рубину»). «Спартак», являющийся сверхмотиватором для питерцев и их лидера Артема Дзюбы, под руководством Доменико Тедеско наладил игру в обороне, но по-прежнему испытывает большие проблемы с завершением атак.

Начало матча: 19.00 (мск)

Стадион: «Газпром-Арена»

Общий коэффициент «экспресса»: 4,27

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