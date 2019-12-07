В этот уик-энд сразу в нескольких чемпионатах Европы пройдут топ-матчи. Так, в субботу в России сыграют «Краснодар» и ЦСКА, в Германии — «Боруссия» М и «Бавария», а в Англии — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Соберем «экспресс» вместе с БК «Лига Ставок».

«Краснодар» — ЦСКА

«Быки» не знают поражений уже восемь туров со времен первого в сезоне противостояния с ЦСКА. Тогда команда Мурада Мусаева провалила первый тайм и едва не отыгралась после перерыва, отквитав два мяча. Армейцы в последние месяцы растеряли стабильность и потерпели несколько неожиданных неудач. Хозяева предстают фаворитами этого матча, но наиболее вероятным исходом будет ничья.

Начало матча: 16.30 (мск)

Ставка: «Краснодар» с форой «0» за 1,59.

Стадион: «Краснодар»

«Боруссия» М — «Бавария»

Редко можно увидеть, что коэффициент на победу лидера чемпионата в домашнем матче с одним из преследователей, уступившим в последнем туре, составит 5,25. Тем не менее, текущая ситуация такова, ведь избавившаяся от Нико Ковача «Бавария» буквально преобразилась. Обе команды любят и умеют атаковать, так что ждем большого количество оповещений о голах из Менхенгладбаха.

Начало матча: 17.30 (мск)

Ставка: тотал больше 3,0 за 1,50

Стадион: «Боруссия Парк»

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне вжился в роль Робин Гуда, который постоянно отбирает очки у лидеров и щедро раздает их аутсайдерам. Только команде Сульшера удалось не проиграть «Ливерпулю», а в списке его жертв помимо ожидаемых «Брайтона» и «Норвича» оказались «Лестер», «Челси» и «Тоттенхэм». И продолжить бы «МЮ» славную серию, только вот соперник по дерби месячный лимит потерь исчерпал, подарив очко «Ньюкаслу».

Начало матча: 20.30 (мск)

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1,31.

Стадион: «Этихад»

Общий коэффициент: 3,12

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