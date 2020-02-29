Сможет ли «Локомотив» набрать очки в матче с «Зенитом»?

В субботу, 29 февраля, состоится центральный матч 20-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом». Соперники сыграют на «Газпром Арене», и начнется игра в 19.00 по московскому времени.

Большинство болельщиков и экспертов этой зимой свыклись с мыслью, что чемпион России-2019/20 уже известен. И это «Зенит». Но опытнейший Юрий Семин умеет удивлять. К тому же для «Локо» это чуть ли не единственный шанс попробовать навязать питерцам борьбу за титул. Кто же все-таки фаворит? БК «Лига Ставок» отдает очевидное предпочтение хозяевам поля — коэффициент на победу «Зенита» 1,65, на ничью — 3,80, а на выигрыш москвичей — 6,00.

«Зенит» в этой игре точно не сможет рассчитывать на Артема Дзюбу, у ключевого игрока команды — травма. Поэтому высока вероятность того, что подопечные Сергея Семака не смогут доминировать в атаке, как это было прошлой осенью. Хотя есть и козырь — Малком — самый дорогой игрок РПЛ готов выйти на поле с первых минут. Но сможет ли он блеснуть после большой паузы и на легком морозе — загадка.

У «Локо» тоже все не просто, после отъезда Федора Смолова в Испанию у команды обострились проблемы с забивными форвардами, поэтому наверняка она отдаст инициативу хозяевам поля и будет ждать удачи в контратаках. Думается, хороший коэффициент у БК «Лига Ставок» на двойной шанс, так, X2 оценивается в 2,35.

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