«Севилья» или «Рома»? «Интер» или «Хетафе»? Кто попадет в четвертьфинал Лиги Европы?

В среду, 5 августа, состоятся четыре матча. «Копенгаген» сыграет с «Башакшехиром», «Шахтер» с «Вольфсбургом», «Интер» с «Хетафе», а «Манчестер Юнайтед» с ЛАСК. Первые две встречи начнутся в 19:55 по московскому времени, а вторые — в 22:00.

В этих матчах нет российских команд, зато есть гранды мирового футбола, а с привлекательными коэффициентами от БК «Лига Ставок» просмотр может стать еще интереснее.

В матче «Интер» — «Хетафе» фаворитом будет, разумеется, итальянский клуб. На его победу коэффициент довольно скромный — 1,70. Но вполне подойдет для «экспресса». Любопытнее рассмотреть вариант «Обе забьют» с привлекательным коэффициентом 2,15.

В паре «МЮ» — ЛАСК также фаворитами будут хозяева. И здесь главный вопрос в том, сколько голов мы увидим в матче, учитывая, что в первой игре англичане забили пять. Тотал больше 3,5 БК «Лига Ставок» оценивает коэффициентом 2,30. Тотал меньше предлагается за 1,60.

Победу «Копенгагена» можно взять за 2,60, а выигрыш «Башакшехира» — за 2,80.

На то, что в матче «Шахтер» — «Вольфсбург» будет забит 0-1 гол, можно поставить за 3,80, 2-3 гола — за 1,90, 4-5 голов — 3,20, 6 и более — за 10,75.

В четверг, 6 августа, состоятся еще четыре матча, в которых «Севилья» сыграет с «Ромой», «Байер» с «Рейнджерс», «Вулверхэмптон» с «Олимпиакосом», а «Базель» с «Айнтрахтом». Первые две встречи начнутся в 19:55 по московскому времени, а вторые — в 22:00.

БК «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

На гол в обоих таймах в матче между «Севильей» и «Ромой» можно поставить за 1,85. На то, что этого не случится, — за 1,93.

На то, что в матче «Байер» — «Рейнджерс» не будет забито голов, можно поставить за 18,25, на один гол — за 6,25, на два — за 3,85, на три — за 3,85, на четыре — за 4,75, на пять — за 7,75, на шесть и больше — за 8,50.

На тотал меньше 2,50 в игре между «Вулверхэмптоном» и «Олимпиакосом» можно поставить за 1,60. Тотал больше в БК «Лига Ставок» «стоит» весомые 2,30.

На то, что «Базель» забьет «Айнтрахту», можно поставить за 1,22. Противоположное развитие событий оценивается в 4,40.

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