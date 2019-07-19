Сенегал – Алжир: фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В пятницу, 19 июля, состоится финал Кубка африканских наций Сенегал – Алжир. Игра пройдет в Каире и начнется в 22:00. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

На этом турнире Алжир одержал шесть побед из шести, обыграв на групповом этапе Сенегал ос счетом 1:0. Тем не менее букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Коэффициент на победу Сенегала в основное время у БК "Лига Ставок" – 2,75, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 750 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу Алжира – 2,95, на ничью – 2,85. В матчах плей-офф результативность обеих сборных снизилась, Сенегал трижды побеждал со счетом 1:0, Алжир крупно обыграл лишь Гвинею, поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2 – 2,10, на "Тотал" меньше 2 – 1,75.

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