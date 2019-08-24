В субботу, 24 августа, в центральном матче 7-го тура РПЛ встретятся «Краснодар» и «Локомотив». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. А на полчаса позже, в 19.30, в Англии на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» примет «Арсенал».

Журналисты «СЭ» Дмитрий Симонов и Кирилл Бурдаков рассказывают о самых крутых ставках на эти матчи и предлагают вам угадать исход матча «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка Симонова: победа «Ливерпуля» с форой — 1,5

— «Ливерпуль», как и в предыдущих домашних встречах, уверенно переиграет «Арсенал». «Канониры» доставляют трудности «красным» только, когда играют дома. Предлагаю сделать ставку на победу «Ливерпуля» с форой — 1,5. То есть на то, что команда Клоппа одержит победу с разницей не менее, чем в два мяча. Вполне реалистичный прогноз, учитывая, что в прошлом матче счет был 5:1.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Ливерпуля» с форой (- 1,5) — 2,25

Ставка Бурдакова: в первом тайме забьют больше 1,5 мячей

— Обе команды здорово играют в атаке. При этом у «Ливерпуля» есть большие проблемы в задней линии, связанные, в первую очередь, с травмой голкипера Алиссона. Адриан, в свою очередь, пока выглядит не очень уверенно. Тем временем у «Арсенала» есть высококлассные форварды -Обамеянг и Ляказетт. В матчах между этими командами всегда забивается много — нулевая ничья была зафиксирована аж четыре года назад, а последние встречи завершались крупными счетами. Поэтому ставил бы на то, что в первом тайме будет забито больше 1,5 мячей.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Тотал» больше 1,5 в первом тайме — 2,10.

Прогноз «СЭ»: «Локомотив» обыграет «Краснодар». А как считаете вы?

— «Локомотив» имеет прекрасную победную серию из трех матчей в шести турах, отстает всего на очко от лидера. Кроме того, железнодорожники на неделе отдыхали, тогда как «Краснодар» провел, пожалуй, один из худших матчей в современной истории, и имел довольно мало времени на отдых. Московский клуб будет явным фаворитом, поэтому я бы ставил на победу «Локомотива», — считает Бурдаков.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Локомотива» — 2,65, на ничью — 3,30, на победу «Краснодара» — 2,80.

А как считаете вы?

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