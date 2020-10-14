Сборная России обыграет Венгрию в Лиге наций?

В среду, 14 октября, пройдет матч Лиги наций между Россией и Венгрией. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Два предыдущих матча получились не слишком удачными для команды Станислава Черчесова. Контрольную игру со шведами россияне проиграли (1:2), а в официальной встрече Лиги наций против Турции — еле удержали ничью (1:1). Сказались подозрительные тесты на коронавирус у трех игроков, ротация состава, а еще — усталость. Венгрию желательно побеждать: как с точки зрения турнирных задач в Лиге наций, так и с позиции рейтинга ФИФА.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что вероятность победы России выше. На такой исход можно поставить за 1,60. Ничья оценивается в 4,00. А выигрыш венгров — в 5,75.

Результативность будет средней. На то, что команды забьют 0-1 гол, можно поставить за 3,35. 2-3 гола — за 1,95, 4-5 голов — за 3,70, 6 и более — за 16,25.

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