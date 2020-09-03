Сборная России обыграет Сербию в Лиге наций?

В четверг, 3 сентября, сборная России сыграет с Сербией в групповом турнире Лиги наций. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

Матчи сборных долгое время не проводились из-за пандемии коронавируса. Однако примеры национальных чемпионатов и еврокубков доказали: футбол возможен даже в столь специфические времена. России предстоит сыграть с серьезным соперником — многие сербы выступают за различные европейские клубы. Впрочем, у нашей команды даже есть преимущество: игровые связки из коллективов РПЛ.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча Россию. На победу нашей сборной можно поставить за 2,50. Ничья оценивается в 3,20. Выигрыш сербов — в 2,95.

Привлекательным для «экспресса» выглядит вариант «обе забьют». Его можно взять за 1,85.

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