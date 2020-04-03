РПЛ возвращается! Теперь в киберформате
Первый онлайн-турнир среди клубов РПЛ пройдет 4 и 5 апреля. Команды будут представлять лучшие игроки КиберЛиги РПЛ 2019 и 2020 годов.
Турнир официально организован РПЛ, а его генеральным партнером выступает БК «Лига Ставок». Все матчи будут сыграны на платформе eFootball PES 2020.
В результате жеребьевки, которую провела ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул, участники на первом этапе разбиты на четыре группы по четыре команды.
Группа A: «Урал» (Журавлев Д.), «Арсенал» (Калашников Е.), «Ростов» (Кондратов Д.), «Локомотив» (Семешко А.)
Группа B: «Рубин» (Шамбер А.), «Уфа» (Степин А.), «Спартак» (Ишуткин О.), «Краснодар» (Поляков О.)
Группа C: «Ахмат» (Мамбетов Т.), «Динамо» (Галстян С.), ЦСКА (Королев А.), «Сочи» (Ванюшин С.)
Группа D: «Тамбов» (Червяков О.), «Крылья Советов» (Голетиани Д.), «Зенит» (Середенко И.), «Оренбург» (Джелиев З).
В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Киберспортсмены проведут матчи КиберЛигиProSeries в уже почти привычном в связи с пандемией коронавируса удаленном формате и 1x1. Все игры турнира будут транслироваться в режиме онлайн с комментатором в приложении и на сайте БК «Лига Ставок». На все матчи можно сделать ставки в БК «Лига Ставок».
— РПЛ — первая спортивная лига в России, которая запустила официальный турнир по киберспорту во время вынужденной паузы в сезоне. Мы надеемся, болельщики поддержат свои команды, и желаем всем клубам удачи в честной и бескомпромиссной борьбе, — отметил глава лиги Сергей Прядкин.
— Мы рады стать партнером киберспортивного турнира, который проводит Российская премьер-лига. Сейчас как никогда важно дарить позитивные эмоции болельщикам, и турнир КиберЛига Pro Series даст отличную возможность поболеть за любимые команды, — добавил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский
Не пропусти крутые матчи и коэффициенты на них в БК «Лига Ставок»:
4 апреля, суббота
11.00. «Урал» (2,00) — «Арсенал» (3,50)
11.25. «Ростов» (2,70) — Локомотив (2,60)
11.50. «Ростов» (2,90) — «Урал» (2,40)
12.15. «Локомотив» (2,00) — «Арсенал» (1,75)
12.40. «Арсенал» (2,90) — «Ростов» (2,40)
13.05. «Урал» (2,70) — «Локомотив» (2,60)
13.50. «Рубин» (1,80) — «Уфа» (1,72)
14.15. «Спартак» (1,70) — «Краснодар» (2,10)
14.40. «Спартак» (1,55) — «Рубин» (4,30)
15.05. «Краснодар» (1,70) — «Уфа» (4,00)
15.30. «Уфа» (5,50) — «Спартак» (1,40)
15.55. «Рубин» (2,70) — «Краснодар» (2,60)
16.40. «Ахмат» (3,10) — «Динамо» (1,95)
17.05. ЦСКА (2,90) — «Сочи» (2,40)
17.30.ЦСКА (1,40) — «Ахмат» (5,50)
17.55. «Сочи» (1,40) — «Динамо» (5,50)
18.20. «Динамо» (4,00) — ЦСКА (1,70)
18.45. «Ахмат» (7,00) — «Сочи» (1,30)
19.30. «Тамбов» (2,70) — «Крылья Советов» (2,60)
19.55. «Зенит» (1,30) — «Оренбург» (7,00)
20.20. «Зенит» (1,40) — «Тамбов» (5,50)
20.45. «Оренбург» (2,70) — «Крылья Советов» (2,60)
21.10. «Крылья Советов» (5,50) — «Зенит» (1,40)
21.35. «Тамбов» (2,60) — «Оренбург» (2,70)
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