РПЛ возвращается! Теперь в киберформате

Первый онлайн-турнир среди клубов РПЛ пройдет 4 и 5 апреля. Команды будут представлять лучшие игроки КиберЛиги РПЛ 2019 и 2020 годов.

Турнир официально организован РПЛ, а его генеральным партнером выступает БК «Лига Ставок». Все матчи будут сыграны на платформе eFootball PES 2020.

В результате жеребьевки, которую провела ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул, участники на первом этапе разбиты на четыре группы по четыре команды.

Группа A: «Урал» (Журавлев Д.), «Арсенал» (Калашников Е.), «Ростов» (Кондратов Д.), «Локомотив» (Семешко А.)

Группа B: «Рубин» (Шамбер А.), «Уфа» (Степин А.), «Спартак» (Ишуткин О.), «Краснодар» (Поляков О.)

Группа C: «Ахмат» (Мамбетов Т.), «Динамо» (Галстян С.), ЦСКА (Королев А.), «Сочи» (Ванюшин С.)

Группа D: «Тамбов» (Червяков О.), «Крылья Советов» (Голетиани Д.), «Зенит» (Середенко И.), «Оренбург» (Джелиев З).

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Киберспортсмены проведут матчи КиберЛигиProSeries в уже почти привычном в связи с пандемией коронавируса удаленном формате и 1x1. Все игры турнира будут транслироваться в режиме онлайн с комментатором в приложении и на сайте БК «Лига Ставок». На все матчи можно сделать ставки в БК «Лига Ставок».

— РПЛ — первая спортивная лига в России, которая запустила официальный турнир по киберспорту во время вынужденной паузы в сезоне. Мы надеемся, болельщики поддержат свои команды, и желаем всем клубам удачи в честной и бескомпромиссной борьбе, — отметил глава лиги Сергей Прядкин.

— Мы рады стать партнером киберспортивного турнира, который проводит Российская премьер-лига. Сейчас как никогда важно дарить позитивные эмоции болельщикам, и турнир КиберЛига Pro Series даст отличную возможность поболеть за любимые команды, — добавил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский

Не пропусти крутые матчи и коэффициенты на них в БК «Лига Ставок»:

4 апреля, суббота

11.00. «Урал» (2,00) — «Арсенал» (3,50)

11.25. «Ростов» (2,70) — Локомотив (2,60)

11.50. «Ростов» (2,90) — «Урал» (2,40)

12.15. «Локомотив» (2,00) — «Арсенал» (1,75)

12.40. «Арсенал» (2,90) — «Ростов» (2,40)

13.05. «Урал» (2,70) — «Локомотив» (2,60)

13.50. «Рубин» (1,80) — «Уфа» (1,72)

14.15. «Спартак» (1,70) — «Краснодар» (2,10)

14.40. «Спартак» (1,55) — «Рубин» (4,30)

15.05. «Краснодар» (1,70) — «Уфа» (4,00)

15.30. «Уфа» (5,50) — «Спартак» (1,40)

15.55. «Рубин» (2,70) — «Краснодар» (2,60)

16.40. «Ахмат» (3,10) — «Динамо» (1,95)

17.05. ЦСКА (2,90) — «Сочи» (2,40)

17.30.ЦСКА (1,40) — «Ахмат» (5,50)

17.55. «Сочи» (1,40) — «Динамо» (5,50)

18.20. «Динамо» (4,00) — ЦСКА (1,70)

18.45. «Ахмат» (7,00) — «Сочи» (1,30)

19.30. «Тамбов» (2,70) — «Крылья Советов» (2,60)

19.55. «Зенит» (1,30) — «Оренбург» (7,00)

20.20. «Зенит» (1,40) — «Тамбов» (5,50)

20.45. «Оренбург» (2,70) — «Крылья Советов» (2,60)

21.10. «Крылья Советов» (5,50) — «Зенит» (1,40)

21.35. «Тамбов» (2,60) — «Оренбург» (2,70)

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