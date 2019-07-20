"Ростов" – "Спартак" и еще три матча РПЛ в субботу: фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В субботу, 20 июля, пройдут четыре встречи второго тура РПЛ: "Уфа" – "Краснодар", "Крылья Советов" – "Арсенал", ЦСКА – "Оренбург" и "Ростов" – "Спартак". Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

В игре "Уфы" и одного из фаворитов сезона "Краснодара" предпочтение отдается "быкам". Коэффициент на победу гостей у БК "Лига Ставок" – 2,00, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 000 рублей.Для сравнения коэффициенты на победу "Уфы" – 4,30, на ничью – 3,35. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,70, на "Тотал" меньше 2 – 2,10.

В матче "Крыльев Советов"" и "Арсенала" шансы на победу хозяев оцениваются выше, хотя в прошлом сезоне туляки дважды обыгрывали самарцев. Коэффициент на победу команды Миодрага Божовича у БК "Лига Ставок" – 2,55, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 550 рублей. Коэффициенты на победу "Арсенала" – 3,15, на ничью – 3,05. В прошлом сезоне команды в очных матчах не уходили с поля без забитых мячей. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,85, на "Тотал" меньше 2 – 1,90.

Во встрече ЦСКА и "Оренбурга" букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Оба соперника начали сезон с поражений, тем не менее коэффициент на победу армейцев у БК "Лига Ставок" – 1,50. Для сравнения коэффициенты на победу "Оренбурга" – 7,25, на ничью – 4,10. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,65, на "Тотал" меньше 2 – 2,20.

В противостоянии "Ростова" и "Спартака" предпочтение отдается хозяевам поля, которые дважды обыгрывали красно-белых в прошлом сезоне. Коэффициент на победу "Ростова" у БК "Лига Ставок" – 2,50, на победу "Спартака" – 3,10, на ничью – 3,15. В последних очных матчах команды забивали не менее двух мячей, коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,75, на "Тотал" меньше 2 – 2,00.

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