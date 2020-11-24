Российские клубы наконец-то победят в Лиге чемпионов?

Возвращаются еврокубки. Во вторник, 24 ноября, пройдут матчи участием двух российских команд: «Краснодар» — «Севилья» и «Лацио» — «Зенит». Первая встреча начнется в 20.55 по московскому времени, вторая — в 23.00.

«Быки» наконец-то прервали неудачную серию, победив в РПЛ «Тамбов». Возможно, дома команда Мурада Мусаева сможет отомстить «Севилье» и за предыдущее поражение в большинстве.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча испанцев. На победу «Севильи» можно поставить за 1,63. Выигрыш «Краснодара» оценивается в 5,00. Ничья — в 4,20.

«Зенит» не смог выйти на первое место в чемпионате России — петербуржцы сыграли вничью с «Ахматом». Зато в состав команды вернулись звезды — Азмун, Дриусси и Малком. Есть надежда, что это усиление поможет сине-бело-голубым победить в Италии.

Впрочем, фаворитом предстоящего противостояния считается «Лацио». На победу римлян можно поставить за 1,69. Ничья оценивается в 3,95. А победа «Зенита» — в 4,80.

Во вторник пройдет еще один интересный матч, в котором киевское «Динамо» сыграет с «Барселоной». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В первом матче киевляне оказали достойное сопротивление и даже смогли забить на «Камп Ноу». Возможно, дома получится сыграть еще лучше.

Вероятно, матч получится результативным. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,59. Обратный исход оценивается в 2,26.

В среду, 25 ноября, «Локомотив» сыграет с «Атлетико» на выезде. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Недавняя встреча между этими командами в Москве закончилась сенсационной ничьей. Кроме того, «Локо» поднял себе настроение, наконец-то одержав победу в РПЛ.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают безоговорочными фаворитами хозяев. На победу «Атлетико» можно поставить за 1,26. Выигрыш «Локо» оценивается в 12,00. Ничья — в 5,80. Впрочем, в первой встрече в железнодорожников тоже никто не верил, а чем все закончилось!

На тотал больше 2,50 можно поставить за 1,70. Противоположный исход оценивается в 2,12.

В среду пройдут еще два топовых матча. «Интер» сыграет с «Реалом», а «Ливерпуль» — с «Аталантой». Обе встречи также начнутся в 23.00 по московскому времени.

Это удивительно, но обе команды пока не попадают в плей-офф, занимая лишь четвертое и третье место в группе соответственно. Значит, очный матч решит многое.

На победу «Интера» можно поставить за 2,17. Выигрыш «Реала» оценивается в 3,10. Ничья — в 3,75.

Вероятно, первый гол забьют итальянцы. На такой исход можно поставить за 1,79.

«Ливерпуль» будет принимать «Аталанту» в хорошем настроении. Красные разгромили «Лестер» в АПЛ (3:0) и поднялись на второе место в таблице, уступая «Тоттенхэму» только по дополнительным показателям. От итальянцев мы ждем одного — выхода на поле Алексея Миранчука, уже отличившегося в этой Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» считается фаворитом встречи. На победу команды Юргена Клоппа можно поставить за 1,68. Выигрыш «Аталанты» оценивается в 4,40. Ничья — в 4,40.

Матч должен получиться результативным. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,42. Обратный исход оценивается в 2,70.

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