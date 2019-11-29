Россияне положительно оценивают вклад букмекеров в развитие национального спорта

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему «Поддержка спорта букмекерами: миф или шанс?». Согласно его итогам, 79% жителей России считают, что спорт сегодня не может развиваться без спонсорской поддержки. Примерно столько же считают, что помощь должна исходить от букмекерских компаний. В то же время опрошенные ВЦИОМ эксперты отметили, что крупнейшие организаторы пари уже активно поддерживают спорт.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк помимо финансовой поддержки также отметил большой вклад организаторов пари в популяризацию спорта. В частности, через сайты компаний «хоккей становится более доступным для болельщиков», букмекеры же проделывают «большую работу по анонсированию матчей и чемпионатов».

В целом, результаты исследования оказались вполне ожидаемыми: интерес к спорту среди россиян растет. Почти 60% опрошенных сообщили, что регулярно следят за спортивными событиями, из них 43% смотрят трансляции различных соревнований, 11% посещают спортивные мероприятия, а каждый десятый россиянин хотя бы раз в жизни делал ставки на спортивные события.

Самыми узнаваемыми букмекерами россияне назвали компании «Фонбет» (35% опрошенных), «Лигу Ставок» (27%) и «1XСтавку» (17%).

БК «Лига Ставок» и «Фонбет» возглавляют топ-3 Национального рейтинга букмекеров, по версии РБК, занимая первое и второе место соответственно. На третьем месте — компания «Бетсити».

В 2017 году букмекеры получили официальное разрешение заключать спонсорские контракты с федерациями, лигами, клубами и организаторами соревнований. При этом необходимо разделять спонсорские расходы букмекеров и целевые отчисления на спорт. Если первые — добровольное решение той или иной компании поддержать спортивное событие, команду, сборную и т.д., то производить регулярные отчисления — обязанность букмекеров, закрепленная в законе. Представители рынка должны ежегодно переводить 5% от своих доходов в пользу спортивных федераций. Из этих денег львиная доля идет на развитие профессионального спорта, а 20% - на поддержку детских и юношеских клубов.

Глава Первой саморегулируемой организации букмекеров России, объединяющей ведущие компании отрасли, Юрий Красовский заверил, что для представителей СРО важны все каналы финансирования национального спорта, будь то спонсорская помощь, рекламные контракты или целевые отчисления.

«Одна из основных миссий букмекерской отрасли — всесторонняя поддержка развития спорта. Оказывая финансовую помощь спортивным организациям, букмекеры четко осознают, насколько ответственную и важную функцию они выполняют», — объяснил Красовский.

Опрошенные ВЦИОМ россияне уверены, что в помощи со стороны букмекерских компаний нуждается не только профессиональный спорт, но и детско-юношеский — так считает 71%. Еще 29% - за то, чтобы организаторы пари поддерживали региональные команды, 24% и 15% соответственно считают, что букмекеры и сами могли бы выступить инициаторами турниров, а также встреч с мировыми звездами спорта.

Третьяк считает, что спонсорство детско-юношеского и регионального спорта должно быть систематизированным.

«Отчисления — это важная социальная составляющая, они являются важным фактором при работе букмекеров с точки зрения их заинтересованности при работе с командами, клубами и федерациями», — отметил Третьяк.

От ФХР Третьяк заверил, что выстроенная с официальным партнером российской сборной по хоккею (БК «Лига Ставок») схема отношений «эффективна».

«Мы основную часть средств направляем на строительство новых хоккейных объектов, обеспечение юниорских команд, поддержку школ, закупку экипировки», — добавил Третьяк.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников самым главным назвал уже сам факт того, что букмекеры поддерживают спорт.

«Они платят федерации, а федерация делает отчисления каким-то школам и сборной команде», — считает Кожевников.