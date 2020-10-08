Россия победит Швецию в контрольном матче?

В четверг, 8 октября, пройдет контрольный матч между сборными России и Швеции. Начало встречи — в 19.15 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова проверит себя в матче с крепким соперником перед встречами с Турцией и Венгрией в Лиге наций. В сборной Швеции — сразу несколько игроков, представляющих РПЛ: «краснодарцы» Олссон, Классон, Берг, Старфельт из «Рубина» и Ларссон из «Спартака». А еще — ряд звезд, включая Линделефа , Форсберга и Исака.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают сборную России фаворитом предстоящего матча. Победу команды Черчесова можно взять за 2,29, выигрыш Швеции — за 3,30. Ничья оценивается в 3,25.

Вероятность того, что забьет только одна команда, чуть выше. На такой исход можно поставить за 1,86. То, что забьют обе сборные, оценивается в 1,88.

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