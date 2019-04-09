Во вторник и среду, 9 и 10 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сыграют в Англии с "Порту" и "Манчестер Сити", днем позже "Аякс" примет в Амстердаме "Ювентус", а "Манчестер Юнайтед" проведет матч на "Олд Траффорд" с "Барселоной". Свой прогноз на исход встреч дает обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер.

В первой паре четвертьфиналистов безоговорочным фаворитом считается "Ливерпуль", коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,30. Таким образом со ставки в 1 000 рублей можно заработать 1 300 рублей. Для сравнения коэффициент на победу "Порту", главного аутсайдера 1/4 финала, – 10,25, на ничью – 5,75.

– Полагаю, четвертьфинал – это максимум для "Порту", времена 2004 года уже в далеком прошлом, – считает Рабинер. – Команда Юргена Клоппа уверенно разобралась с "Баварией" в 1/8 финала – и сейчас все вопросы (ну, или почти все) закроет уже в первом матче. Стабильность в чемпионате АПЛ, где "Ливерпуль" лидирует, невзирая на такого могучего соперника, как "Ман Сити", заставляет меня считать, что осечка и в данном случае невозможна. Счет в матче будет 3:0.

Отметим, что обе команды показывают результативную игру в Лиге чемпионов, поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,25, на "Тотал" меньше 2 – 4,00.

В британской дуэли букмекеры верят в победу "Манчестер Сити". Коэффициент на победу команды Хосепа Гвардьолы – 1,90, на ничью – 3,85, а шансы на победу "Тоттенхэма" – 4,05. Таким образом, поставив 1 000 рублей в случае успеха "шпор" можно заработать 4 050 рублей. Правда, такой исход Рабинер считает маловероятным.

– Как бы здорово ни сыграл "Тоттенхэм" против "Боруссии", "горожане" все-таки команда другого класса. Пусть две английские команды и находятся на соседних строчках таблицы АПЛ, но между ними – 16 очков, и это говорит о многом. В первом матче ничего не решится – команда Пепа Гвардьолы спокойно дождется возможности выйти на родной стадион, где в этом году случались и 7:0 с "Шальке", и 6:0 с "Челси". Такого унижения "Тоттенхэм" не допустит, но остановить "Сити" окажется ему не под силу. В первом матче прогнозирую результативную ничью – 1:1.

Интересные коэффициенты на игру "Аякса" и "Ювентуса". Итальянский гранд, по мнению букмекеров, фаворит, но не слишком явный. Коэффициент на победу "Ювентуса" – 2,25, то есть со ставки в 1 000 рублей можно заработать 2 250 рублей. Для сравнения коэффициенты на ничью – 3,40, на победу "Аякса" – 3,35. И исключать такое развитие событий, по мнению обозревателя "СЭ", нельзя.

– Очень многое будет зависеть от того, успеет ли восстановиться Криштиану Роналду после травмы, полученной в матче за сборную против Сербии, – полагает Рабинер. – Но даже если и успеет, вряд ли он будет в оптимальных кондициях. А с нынешним "Аяксом" (100 голов в чемпионате Голландии, четыре мяча в двух матчах "Баварии", пять – "Реалу") просто не будет никому. У очаровательной амстердамской команды, думаю, есть шансы не ограничиться уничтожением "Реала" и пройти еще дальше. А может, мне просто хочется так считать. Скорее все завершится по самому вероятному сценарию – в Амстердаме "Аякс", возможно, даже победит, но дома выйдет уже полностью здоровый Криштиану и возьмет свое. Счет в матче будет 2:1.

В домашнем матче "МЮ" с "Барселоной" букмекеры отдают предпочтение испанской команде. Коэффициент на победу каталонцев – 2,00. Коэффициенты на победу "МЮ" и ничью – 3,70. При этом эксперты считают, что игра может получиться результативной. Коэффициент на "Тотал" больше 3 – 2,10, на "Тотал" меньше 3 – 1,70.

– "Юнайтед" удалось чудо восстания из пепла против "ПСЖ", но на поток такое поставить невозможно, – уверен Рабинер. На "Барсу" класса у нынешнего "Манчестера", боюсь, не хватит. Впрочем, дома англичане соперника еще как-то "покусают", и все решится уже на "Ноу Камп". В матче будет ничья – 1:1.