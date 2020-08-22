«ПСЖ» или «Бавария»? Кто выиграет финал Лиги чемпионов?

В воскресенье, 23 августа, в финале Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Бавария». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

«ПСЖ» впервые достиг столь высокой стадии в главном клубном турнире Европы: основная ударная сила парижан — атакующее трио Неймар, Мбаппе и Ди Мария. «Бавария» же пережила возрождение при Ханс-Дитере Флике, сделав ставку скорее на командную работу, чем на индивидуальных исполнителей. Парижане по ходу текущего розыгрыша Лиги чемпионов отметились разгромной победой над «Лейпцигом» (3:0) и тактическим гиком Юлианом Нагельсманном. Мюнхенцы — унижением «Барселоны» (8:2), отправившим в отставку Кике Сетьена.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом этого противостояния «Баварию». На победу мюнхенцев можно поставить за 2,05. Выигрыш «ПСЖ» оценивается в 3,20.

Велика вероятность, что обе команды забьют — достаточно вспомнить их уже упомянутых жертв в лице «Барсы» и «Лейпцига». На это можно поставить за 1,35. Не самый плохой вариант для «экспресса». Да и «тотал больше 3» вполне вероятен, коэффициент на такой исход — 1,55.

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