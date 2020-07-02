«Оператор Добра» подвел итоги работы за квартал

Благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского объявил о запуске социальной программы «Оператор Добра» в апреле 2020 года. Программа стала одним из первых национальных проектов по оказанию системной ресурсной помощи медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса. В работе оперативного штаба по сбору заявок от медицинских учреждений по всей России приняли участие волонтеры БФ «Созвездие Добра» — сотрудники БК «Лига Ставок» и НКО «Мобильная карта» (Первый ЦУПИС).

За три месяца деятельность программы «Оператор Добра» охватила Москву, Санкт-Петербург, а также российские регионы с наиболее неблагополучным эпидемиологическим фоном. Фонд организовывал закупку средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, горячего питания для врачей. Всего ресурсную помощь по присланным заявкам получили 32 медицинских и детских учреждений Московской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Брянской, Орловской и Ростовской областей.

По словам учредителя Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольги Журавской, помощь медикам стала абсолютно новым направлением деятельности Фонда.

«В период самоизоляции мы не только не сократили программную деятельность Фонда, а напротив — существенно ее расширили. Для всех нас наступила новая реальность. Мы достаточно быстро смогли отреагировать на возникшие потребности и в рекордно короткие сроки запустить программу помощи медикам. Оперативный штаб по сбору заявок работал круглосуточно, принимая обращения по всей России. Этот проект не завершается, он обязательно получит свое дальнейшее развитие», — сказала Журавская.

По решению учредителей Фонда программа «Оператор Добра» продолжит свою работу по приему и обработке заявок. Получить помощь в рамках программы «Оператор Добра» по-прежнему может любое медицинское учреждение России, где на лечении находятся люди с диагнозом COVID-19.

Кроме того, начиная с июля 2020 года за помощью в Фонд могут обратиться не только представители медицинских учреждений, но и семьи медицинских работников, которые погибли от коронавируса, выполняя свой профессиональный долг. Фонд начинает адресную работу по организации помощи несовершеннолетним детям, оставшимся без попечения родителей — медицинских работников, тех, кто отдал свои жизни в борьбе с коронавирусом. Сейчас официальный «Список памяти» уже насчитывает более 500 имен таких врачей и младшего медицинского персонала — медсестер, санитаров, лаборантов.

«Благотворительный Фонд «Созвездие Добра» благодарит своих официальных партнеров БК «Лига Ставок», НКО «Мобильная карта» (Первый ЦУПИС), а также Первую саморегулируемую организацию букмекеров России за финансирование программы «Оператор Добра». Отдельное спасибо нашим единомышленникам и партнерам в регионах РФ: депутату Госдумы Николаю Валуеву за личное участие в реализации программы в Брянской области, депутату Госдумы Андрею Кобзеву за организационную поддержку в Ростовской области, директору ГКУСО РО Азовского центра помощи детям Елене Байер за активную помощь и информационную поддержку в Ростовской области», — отмечают организаторы программы «Оператор Добра».