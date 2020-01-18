Макгрегор vs Серроне. Кто победит?

В воскресенье, 19 января, рано утром по московскому времени состоится бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Поединок возглавит шоу UFC 246 в Лас-Вегасе. Ориентировочное время начала боя — 08.00 мск.

Макгрегор не выходил в октагон с 6 октября 2018-го, когда проиграл чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Предполагалось, что Конор вернется летом 2019-го, однако ирландец получил травму руки на тренировке. Сейчас он полностью здоров и готов к бою.

31-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах. Всего он провел в промоушене 11 поединков — 9 побед, 2 поражения. У его соперника Дональда Серроне — в три раза больше боев (33). Это рекорд UFC. Также на счету Ковбоя рекорды лиги по числу побед (23) и досрочных побед (18). Однако он никогда не был чемпионом.

Бой пройдет в полусреднем весе — привычном для Серроне. По словам Дональда, Макгрегор сам попросил об этом. Конор решил не изнурять себя весогонкой, поскольку хочет быть готов к следующему бою уже весной. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке состоится поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Ирландец надеется, что кто-то из них может сняться (по причине травмы или еще чего-то), а он в таком случае выйдет на замену. Реванш с Хабибом — главная цель Макгрегора в ММА.

БК «Лига Ставок» считает Макгрегора фаворитом главного боя UFC 246. Коэффициент на победу Конора — 1,27, на победу Серроне — 3,80. Лишь два боя Макгрегора в UFC прошли всю дистанцию, а Серроне известен тем, что любит зарубиться.

Коэффициент на тотал раундов:

— 1,5 (два полных) меньше — 2,15, больше — 1,70,

— 2,5 (три полных) меньше — 1,45, больше — 2,75,

— 3,5 (четыре полных) меньше — 1,30, больше — 3,50.

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