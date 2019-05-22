В среду, 22 мая, в финале Кубка России встретятся "Локомотив" и "Урал". Матч пройдет на "Самара Арене". Свой прогноз на исход встречи дает бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

"Локо" и "Урал" уже разыгрывали между собой Кубок России в сезоне-2016/17. Тогда победу одержали железнодорожники (2:0), а концовка матча запомнилась потасовкой между футболистами и четырьмя красными карточками.

В минувшие выходные финалисты отрепетировали розыгрыш трофея в очной встрече 29-го тура чемпионата России. Игра завершилась вничью (2:2). Несмотря на это, букмекеры видят "Локомотив" фаворитом матча в Самаре. В БК "Лига Ставок" коэффициент на победу железнодорожников в основное время – 1,80. Таким образом, со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1800 рублей. Для сравнения коэффициент на победу "Урала" – 5,25. Возможность дополнительного времени, то есть, ничья в основное, оценивается в 3,45.

Букмекеры полагают, что матч "Локо" и "Урала" за Кубок будет менее результативным, чем встреча этих же команд в чемпионате в минувшие выходные. БК "Лига Ставок" предлагает коэффициент 1,85 на тотал больше 2, на тотал меньше 2 – 1,95.

Александр Мостовой считает, что "Урал" способен дать бой "Локомотиву", но из-за того, что ключевые футболисты екатеринбуржцев пропустят встречу, отдает предпочтение железнодорожникам:

– Матч в чемпионате разжег страсти между "Уралом" и "Локомотивом", особенно после того, как удалили защитника екатеринбуржцев Страндберга. Думаю, эти страсти переложатся и на финал, – говорит Мостовой. – Понятно, что по составу "Локомотив" смотрится более предпочтительно, но футболисты "Урала" способны показать запредельную самоотдачу и засчет этого компенсировать те характеристики, в которых они уступают железнодорожникам. Тем более, речь идет о финале Кубка. Хотелось бы увидеть дополнительное время, может, даже пенальти. Хочется интриги. Правда, у "Урала" матч пропустят Бикфалви и Димитров – ключевые футболисты команды. Естественно, это понижает шансы команды Парфенова на успех. Мне кажется, что игра закончится победой "Локомотива" в основное время со счетом 2:1.