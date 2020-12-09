«Локомотив» разгромно проиграет «Баварии»?

В среду, 9 декабря, пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Команда Марко Николича еще может попасть в Лигу Европы, но для этого надо обыгрывать «Баварию». В первом матче железнодорожники выглядели достойно, однако все-таки упустили ничью. Теперь придется еще сложнее, пусть мюнхенцы и решили задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают «Баварию» однозначным фаворитом этого матча. На победу немцев можно поставить за 1,31. Ничья оценивается в 6,00. Выигрыш «Локо» — в 8,20.

На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,62. Обратный исход оценивается в 2,21.

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