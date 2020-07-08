«Локомотив» победит «Спартак» в центральном матче 27-го тура РПЛ?

В среду, 8 июля, в 27-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Локомотив». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

Команды решают разные задачи: «Локомотив» старается удержать второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов. «Спартак» еще может зацепиться за шестую строчку, которая при определенных обстоятельствах даст право сыграть в отборочном турнире Лиги Европы. При этом красно-белые крайне неубедительно смотрелись в двух предыдущих встречах, проиграв как ЦСКА (0:2), так и «Тамбову» (2:3). Железнодорожники же дважды сыграли вничью: с «Крыльями» (1:1) и «Сочи» (0:0).

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «Локомотив». На победу красно-зеленых можно поставить с коэффициентом 2,70. Ничья оценивается в 3,25. А выигрыш «Спартака» — в 2,80.

На то, что забьют обе команды, можно поставить за 1,80. Иной исход оценивается в 1,95.

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