«Ливерпуль» обыграет «Челси» во втором туре АПЛ?

В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 2-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Обе команды начали чемпионат с побед — правда, в различном стиле. «Ливерпуль» в безумном матче дожал «Лидс»: решающий гол с пенальти забил Мохамед Салах на 88-й минуте. А «Челси» уверенно разобрался с «Брайтоном» — правда, без особой помощи со стороны многочисленных новичков. Теперь — серьезная проверка: красные должны доказать, что готовы защитить чемпионский титул. Синие — подтвердить статус молодой, но амбициозной команды.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча «Ливерпуль». Победу команды Юргена Клоппа можно взять за 2,15, победу «Челси» — за 3,10. Ничья оценивается в 3,70.

Вероятно, матч получится результативным. На то, что обе команды забьют, можно поставить с коэффициентом 1,50, что неплохо подойдет для «экспресса», а можно замахнуться и на тотал больше 3,5 за 2,50.