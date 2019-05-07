Во вторник и среду, 7 и 8 мая, в Лиге чемпионов пройдут ответные полуфинальные встречи. "Барселона" поедет в гости к "Ливерпулю" на "Энфилд", а "Аякс" в Амстердаме сыграет с "Тоттенхэмом". Рассказываем, что об этих матчах думают букмекеры.

Крупное поражение в первой встрече обязывает "Ливерпуль" играть на победу. И БК "Лига Ставок" верит, что у английского клуба шансы на успех в отдельном матче выше – коэффициент на победу равен 2,20, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 200 рублей. Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 3,15, ничья – 3,80. Букмекеры считают, что игра будет результативной. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,50, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,40.

Во втором матче букмекеры также отдают предпочтение хозяевам. "Аякс" в Лондоне обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0, и в Амстердаме у голландского клуба шансы на победу выше. Коэффициент на победу "Аякса" – 2,15, на победу "Тоттенхэма" – 3,35, на ничью – 3,70. "Аякс" в этом сезоне чрезвычайно результативен, поэтому букмекеры считают, что в матче с "Тоттенхэмом" голы будут забиты.

Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,70, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,15.

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