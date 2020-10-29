«Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» возобновили программу помощи медикам в РФ

Число жертв коронавируса в России продолжает расти и уже вплотную приблизилось к 27 тысячам человек. Во всем мире — миллионы заболевших. Врачи, сдерживающие распространение опасного вируса, стали настоящими героями 2020 года.

«Лига Ставок» и Благотворительный фонд «Созвездие Добра» объявляют о возобновлении работы оперативного штаба «Оператор Добра» во всех регионах России.

«Мы обращаемся к вам, уважаемые доктора, медсестры, работники медицинских служб и скорой помощи! Сегодня вы возвращаетесь в красные зоны, потому что вирус не отступает. Мы не можем выполнить за вас вашу работу, но мы хотим и можем вам помочь», — говорит в своем обращении первый вице-президент БК «Лига Ставок» и учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

Оперативный штаб «Оператор Добра» уже принимает заявки от медицинских учреждений по всей стране. Организация готова закупить и доставить в больницы необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты, антисептики, горячую еду или оказать другую ресурсную поддержку, которая будет полезной и необходимой в вашей работе с пациентами. На сегодняшний день ресурсная помощь уже оказана 32 учреждениям в семи регионах нашей страны.

Заявки принимаются от медицинских учреждений по всей России, где на лечении находятся люди с диагнозом COVID-19, по телефону +7 (495) 748-95-05, а также по почте fond@sozvezdie-dobra.ru.