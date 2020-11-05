Кто победит: Россия или Финляндия?

Сегодня в Хельсинки состоится матч финского этапа Евротура Кубка Карьяла между хозяевами турнира и сборной России. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Российская команда поехала в Финляндия в максимально экспериментальном составе — вместо Валерия Брагина главным тренером будет Игорь Ларионов, а вместо взрослых хоккеистов — молодежная сборная, которой через два месяца предстоит участие в чемпионате мира. В финской команде, правда, тоже не будет лучших хоккеистов — были вызваны игроки, выступающие в местном чемпионате.

По мнению БК «Лига Ставок», хозяева — явные фавориты матча. Коэффициент на их победу — 1,22, на успех россиян — 4,40. Предполагается, что финны могут выиграть с разницей больше, чем в одну шайбу. Коэффициент на фору -1,5 для них составляет 1,70, на фору +1,5 нашей сборной — 2,12.

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