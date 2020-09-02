В среду, 2 сентября, в КХЛ состоится первый матч регулярного чемпионата — ЦСКА встретится с «Ак Барсом». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Прошлый сезон из-за пандемии коронавируса не был завершен, поэтому чемпион КХЛ не был определен. Москвичи и казанцы были в числе лучших как в прошлой регулярке, так и играли в последнем финале плей-офф — в 2019 году.

За межсезонье ЦСКА прилично поменялся: команду покинули сразу несколько звезд — Сорокин, Нестеров, Капризов, Григоренко. «Ак Барс» же не только сохранил состав, но и усилил его, добавив, например, одного из лучших легионеров в истории КХЛ Найджела Доуса.

БК «Лига Ставок» считает фаворитом матча ЦСКА, который играет дома. Коэффициент на победу армейцев — 1,60, «Ак Барса» — 2,30.

От игры не ожидают высокой результативности. На тотал больше 5,5 шайб можно поставить с коэффициентом 2,85, меньше 5,5 — 1,45.

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