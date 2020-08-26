«Краснодар» победит ЦСКА? А «Динамо» уступит «Зениту»?

В среду, 26 августа, в РПЛ пройдут две центральные встречи. В 20.30 по московскому времени начнется матч между «Краснодаром» и ЦСКА. А в 20.45 «Динамо» сыграет с «Зенитом».

«Краснодар» — ЦСКА

Обе команды не слишком удачно начали сезон, потерпев по два поражения. Однако они остаются одними из основных претендентов на попадание в Лигу чемпионов, поэтому в очном матче будут стараться набрать очки.

БК «Лига Ставок» считает фаворитом предстоящего противостояния «Краснодар». На победу «быков» можно поставить за 2,50. Ничья оценивается в 3,35, а выигрыш армейцев — в 2,95.

На тотал меньше 2,50 можно поставить за 1,75 — отличный вариант для «экспресса». А можно рискнуть и взять тотал больше 2,50 — за 2,05.

«Динамо» — «Зенит»

«Зенит» показал по-настоящему чемпионский старт в РПЛ: четыре победы в четырех матчах. «Динамо» идет с переменным успехом: две победы, одна ничья и одно поражение. Впрочем, дома бело-голубые недавно победили «Ростов»: учитывая наличие зрителей на трибунах, москвичи вновь могут рассчитывать на положительный результат.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают более вероятной победу «Зенита». На нее можно поставить за 1,75. Выигрыш «Динамо» оценивается в 5,00, а ничья — в 3,70. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,95. Опцию, что этого не случится, можно взять за 1,80.

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