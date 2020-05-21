Прямые видеотрансляции матчей КиберЛиги Pro Series

Пока российский футбол на паузе и только готовится к возобновлению сезона, Российская премьер-лига проводит серию турниров КиберЛиги Pro Series — серии соревнований по киберфутболу, генеральным партнером которой является БК «Лига Ставок».

На этой постоянной странице будет доступны трансляции всех матчей российских клубов в КиберЛиге Pro Series.

Турнир проходит на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи играются в удаленном режиме. Все матчи транслируются в режиме онлайн с комментатором.

Расписание матчей и отличные коэффициенты на матчи турнира смотрите на сайте БК «Лига Ставок».