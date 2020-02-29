Как сыграют «Спартак» и «Динамо» в первом московском дерби-2020?

В этот уик-энд наконец-то возобновился чемпионат России! И 20-й тур сразу подарил болельщикам шикарную вывеску — впервые на реконструированной «ВТБ Арене» сыграют «Динамо» и «Спартак». Игра пройдет в субботу и начнется в 16.30 по московскому времени.

Всегда сложно определять фаворита матча после продолжительной паузы в чемпионате. Вот и у БК «Лига Ставок» очевидного фаворита нет. Так, эксперты букмекерской компании отдают минимальное преимущество хозяевам поля — на победу «Динамо» с коэффициент 2,60, на ничью — 3,10. на выигрыш «Спартака» — 3,10.

Это дерби может стать ключевой игрой для обеих команд — слишком высоки ставки. Победитель получит хоть и небольшие, но шансы бороться за еврокубки-2020/21, а проигравший будет обречен балансировать в нижней части таблицы. Отсюда можно сделать вывод, что обе команды сделают ставку на игру от обороны, а наставник красно-белых Доменико Тедеско и вовсе всю зиму наигрывал схему с пятью защитниками. Поэтому давайте присмотримся к коэффициентам на «Тотал». Так, на «Тотал» меньше 1,5 гола роскошный коэффициент 2,7, а на больше 1,5 — коэффициент 1,45.

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