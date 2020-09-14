Как сыграет СКА с «Авангардом» и «Спартаком»?

На неделе в КХЛ состоится сразу несколько интереснейших матчей. Отметим три из них, в которых сыграют армейские клубы —СКА и ЦСКА.

14 сентября в 16.30 москвичи проведут матч против «Барыса» в Нур-Султане. СКА сыграет 15 сентября в 19.30 в Балашихе с «Авангардом», а 17 сентября в 19.30 в Москве со «Спартаком».

Армейцы обеих столиц начали сезон хорошо, проиграв только по разу, причем одному сопернику — «Ак Барсу». И даже с одинаковым счетом 2:3 в овертайме. «Барыс», который в прошлом сезоне прошел первый раунд плей-офф, стал слабее в новом чемпионате. Ключевая потеря — уход в «Локомотив» главного тренера Андрея Скабелки. «Авангард» и «Спартак» же в целом остались при своих и находятся в группе команд, которые могут обыграть абсолютно любого соперника в КХЛ.

По мнению БК «Лига Ставок», ЦСКА — явный фаворит в матче с «Барысом». Коэффициент на победу армейцев — 1,40, казахстанской команды — 2,95.

Примерно одинаково оценивают шансы на успех «Авангарда» и СКА. Небольшое преимущество у «Ястребов» — 1,90 против 1,91. А вот в игре питерцев против «Спартака» они фавориты. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,48, красно-белых — 2,70.

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