«Интер» победит «Севилью» в финале Лиги Европы? А «Спартак» обыграет «Локомотив» в РПЛ?

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«Севилья» — «Интер»

В пятницу, 21 августа, состоится финал Лиги Европы, в котором «Севилья» сыграет с «Интером». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

«Интер» подходит к финалу фаворитом. Команда Антонио Конте уверенно разделалась с «Шахтером» в полуфинале, обыграв соперника со счетом 5:0. «Севилья» же одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1), пропустив ранний гол с пенальти.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают более вероятным выигрыш «Интера». На победу черно-синих можно поставить за 2,15. Выигрыш «Севильи» оценивается в 3,50.

Вероятность, что обе команды забьют, составляет 1,80. Прекрасный вариант для «экспресса».

«Спартак» — «Локомотив»

В воскресенье, 23 августа, «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в 4-м туре РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

В 3-м туре обе команды показали одинаковые результаты: красно-белые сыграли вничью с «Уфой» (1:1), а железнодорожники — с «Уралом» (1:1). «Зенит» оторвался от конкурентов в турнирной таблице, а значит, победить захотят и те, и другие.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего противостояния «Спартак». На победу красно-белых можно поставить за 2,55. Выигрыш «Локо» оценивается в 3,05.

На то, что в матче будет забит 0-1 гол, можно поставить за 3,00, 2-3 гола — за 1,95, 4-5 голов — за 4,30, 6 и более — за 23,00.

Поветкин — Уайт

22 августа в «Бойцовском саду» Эдди Хирна состоится бой в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом в поединке за звание временного чемпиона мира.

Бой изначально должен был пройти 2 мая в Манчестере, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса. 40-летний Поветкин одержал 35 побед (24 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение. Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом Уайта. Коэффициент на его победу — 1,30, на победу россиянина — 3,40.

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