«Интер» победит «Байер»? «Манчестер Юнайтед» обыграет «Копенгаген»?

В понедельник, 10 августа, состоятся четвертьфинальные матчи Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном», а также «Интером» и «Байером». Обе встречи начнутся в 22.00 по московскому времени.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают англичан фаворитами предстоящего противостояния. Победу «Манчестер Юнайтед» можно взять за 1,30, выигрыш «Копенгагена» — за 10,50.

Предполагается, что матч «Интера» и «Байера» получится результативным. На то, что в этой игре будет забито 0-1 голов, можно поставить за 3,93, 2-3 гола — за 2,00, 4-5 голов — за 3,25, 6 и более — за 11,50.

Во вторник, 11 августа, пройдут еще два четвертьфинала. В них встретятся «Шахтер» и «Базель», а также «Вулверхэмптон» и «Севилья». Начало обеих игр — в 22.00 по московскому времени.

Эксперты БК «Лига Ставок» полагают, что и «Шахтер», и «Базель» смогут отличиться. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,80. На то, что отличится только «Шахтер», — за 3,30, только «Базель» — за 6,75, не сможет забить никто — за 11,75.

Будет ли матч «Вулверхэмптона» и «Севильи» максимально напряженным с серией пенальти? Вариант, конечно, рискованный, но исключать его нельзя — обе команды можно назвать хорошими кубковыми бойцами. А коэффициент на то, что судьбу исход противостояния решат 11-метровые, очень заманчивый — 6,00.

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