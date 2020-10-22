Главный бой года: победит ли Хабиб?

В субботу, 24 октября, в комплексе «Бойцовский остров» на острове Яс, около Абу-Даби пройдет бой за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Начало основного карда — в 21.00 по московскому времени.

Нурмагомедов — непобежденный чемпион UFC, его рекорд в ММА — 28-0. Россиянин владеет поясом с апреля 2018 года и провел две успешные защиты. 32-летний дагестанец после победы над Элом Яквинтой заставил сдаться Конора Макгрегора и Дастина Порье. Джастин Гэтжи — временный чемпион, американец стал претендентом на пояс после победы над соотечественником Тони Фергюсоном в мае. Его рекорд в ММА — 22-2. Турнир UFC 249 был перенесен с апреля на май из-за пандемии коронавируса, а Джастин заменил на нем россиянина и победил Фергюсона.

Букмекеры считают фаворитом Хабиба. Коэффициент на его победу в БК «Лига Ставок» составляет 1,25, на Гэтжи можно поставить с коэффицентом 4,00.

Досрочную победу российского бойца можно взять 1,50, вариант «нет» — за 2,40. Если вы считаете, что Хабиб победит, как в поединке с Порье, в третьем раунде — это вариант оценивается в 5,00.

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