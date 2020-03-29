В воскресенье, 29 марта, пройдет финал онлайн-турнира «СЭ» среди известных спортсменов по киберфутболу. В решающем матче Кубка Надежды встретятся нападающий «Нижнего Новгорода» Николай Обольский и защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

В полуфинальных матчах Скопинцев победил хавбека «Оренбурга» Артема Кулишева (2:1), а Обольский одолел полузащитника «Ростова» Михаила Осинова (3:1).

Финал кубертурнира есть в линии букмекерской компании «Лига Ставок». Очевидного фаворита в этой игре нет, однако небольшое преимущество БК «Лига Ставок» отдает Обольскому — коэффициент на его победу 2,20, на выигрыш Скопинцева можно поставить с коэффициентом 2,40, на ничью — 4,40.

«СЭ» проведет на своем YouTube-канале прямую видеотрансляцию игры Скопинцев — Обольский с комментариями ведущих. Итоги турнира мы подведем в нашей студии.

БК «Лига Ставок» дарит фрибет до 3 000 рублей всем новым игрокам. Подробности на сайте.