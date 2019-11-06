ФХР и БК «Лига Ставок» объявили лауреатов премии «Герои хоккея»
5 ноября в УТЦ «Новогорск» состоялось вручение премии «Герои хоккея», учредителями которой выступили Федерация хоккея России и ее официальный партнер — букмекерская компания «Лига Ставок». Это уже второе подобное мероприятие в истории сотрудничества компаний — первое состоялось ровно год назад, также в преддверии участия национальной сборной в Кубке «Карьяла».
Победители были выбраны в 11 номинациях. Номинанты премии — хоккеисты, продемонстрировавшие лучшие показатели и качества в матчах национальной команды, а также представители штаба сборной и персонал.
Самый ценный игрок — Никита Гусев
Болельщики сборной России определили лауреата в официальной группе ФХР социальной сети «ВКонтакте» путем голосования за игрока, внесшего наибольший вклад в успехи национальной команды.
Лучший бомбардир — Никита Гусев
Хоккеист, набравший наибольшее количество очков в матчах за национальную сборную России по хоккею.
Лучший снайпер — Михаил Григоренко
Игрок, забросивший наибольшее количество шайб за сборную в прошедшем сезоне.
Джентльмен года — Артем Зуб
Игрок, продемонстрировавший образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством, был выбран членами «Зала славы отечественного хоккея».
Лучший новичок — Михаил Сергачев
Лауреат — хоккеист, наиболее ярко проявивший себя среди тех, кто провел первый сезон в составе национальной сборной России. Он был определен по итогам голосования представителей СМИ.
Незаметный герой — Константин Рогатин
Лауреатом выбран техник национальной сборной России, внесший, по мнению игроков и тренерского штаба, наибольший вклад в деятельность команды.
Лидер команды — Александр Овечкин
Лауреатом признан член национальной сборной России по хоккею — пример для партнеров (на льду и вне его), внесший наибольший вклад в успехи команды, по мнению всех членов национальной сборной.
«Мой дом — Россия» — Никита Сошников
Лауреат — хоккеист, который вернулся в Россию после игры в лигах других стран, перезагрузил карьеру, совершил рывок и показал качественный уровень.
Дебют в сборной — Кудрявцев Павел
Приз игроку, который продемонстрировал прогресс и отличные игровые качества и впервые получил вызов в национальную сборную.
Ставка на сезон — Дамир Жафяров
Номинация, в которой отмечается хоккеист, в матчах за сборные системы ФХР продемонстрировавший лидерские качества и стабильную игру.
За вклад в развитие хоккея — Владимир Владимирович Юрзинов
Награждается легендарный хоккеист и тренер, который внес неоценимый вклад в становление и развитие отечественного хоккея.
— Мы очень рады, что вместе с компанией «Лига Ставок» сделали премию «Герои хоккея» традиционной. Это наша общая идея, и я помню, какой был ажиотаж в прошлом году вокруг нашего мероприятия, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк. — Сегодня мы продолжили наше начинание, и это говорит о важном сотрудничестве, внимании к хоккею и нашей национальной сборной. Это правильно, что мы отмечаем лучших хоккеистов перед важным стартом для сборной — первым турниром в рамках Еврохоккейтура.
— Нам приятно, что мы снова встретились на вручении ежегодной премии «Герои хоккея». Вместе с Федерацией хоккея России мы стараемся сделать этот вид спорта популярнее, — отметил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. — У российского хоккея самая яркая, самая примечательная история. Никто в мире не добивался таких успехов, как наши национальные команды. Мы всегда должны об этом помнить и чествовать наших героев!