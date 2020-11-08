«Динамо» победит «Локомотив», а «Зенит» обыграет «Краснодар»?

В воскресенье, 8 ноября, в РПЛ пройдут два топовых матча. В 19.00 по московскому времени состоится встреча между «Динамо» и «Локомотивом».

«Локо», вероятно, устал после напряженной встречи с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Этим может воспользоваться «Динамо», которое уже одержало две победы подряд.

На победу бело-голубых можно поставить за 2,40. Выигрыш железнодорожников оценивается в 3,35. А ничья — в 3,05. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 2,00. Обратный исход оценивается в 1,75.

В то же время, 19.00, пройдет и встреча между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Зенит» и «Краснодар» — в одинаковых условиях. Они играли в Лиге чемпионов на неделе. Другое дело, что «быки» проиграли, поэтому выйдут на поле в плохом настроении. В этом шанс петербуржцев, недавно прервавших неудачную серию победой над «Химками».

БК «Лига Ставок» считает, что фаворитом является «Зенит». На победу сине-бело-голубых можно поставить за 1,65. Ничья оценивается в 4,40. Победа «быков» — в 4,95.

На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,65. Обратный исход оценивается в 2,30.

Ставки на все топовые матчи — на сайте ligastavok.ru. Вернем первую ставку новым игрокам, если она не сыграет. Установите лучшее приложение года от БК «Лига Ставок», смотрите прямые трансляции в высоком качестве и заключайте быстрые пари, не отвлекаясь от просмотра матча.