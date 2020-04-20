ЦСКА выиграл второй турнир КиберЛиги Pro Series

ЦСКА второй раз подряд стали победителями в КиберЛиге Pro Series. В финале турнира киберспортсмен армейцев Александр Королев обыграл оппонента из «Уфы» Александра Степина. Неделю назад ЦСКА выиграл в первой серии Киберлиги, генеральным партнером которой является БК «Лига Ставок».

Состав финалистов в КиберЛиге Pro Series #2 получился неожиданным. Фаворитами турнира считались «Сочи» и «Зенит». Но питерский клуб в драматичной полуфинальной серии выбила «Уфа» под управлением Александра Степина. ЦСКА на пути к финалу тоже ожидал непростой путь. Сначала в столичном дерби был переигран «Спартак», а потом в напряженном противостоянии сломлено сопротивление «Сочи».

Видимо, нервные полуфиналы сказались на киберфутболистах: в финале настоящей борьбы не получилось. ЦСКА под руководством Александра Королева выглядел более солидно и расчетливо и добился заслуженной победы — 2-0 в серии матчей до двух побед.

Турниры КиберЛиги Pro Series разыгрываются на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи проходят в удаленном режиме. Игры транслируются в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».