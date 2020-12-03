ЦСКА наконец-то победит в Лиге Европы?

В четверг, 3 декабря, пройдет матч группового турнира Лиги Европы между ЦСКА и «Вольфсбергером». Начало встречи — в 20:55 по московскому времени.

Печальная статистика красно-синих в Лиге Европы такова: одно поражение и три ничейных результата. Итог — пока последнее место в группе К. Впрочем, шансы на плей-офф сохраняются, но для этого надо обыгрывать «Вольфсбергер» — соседа по таблице. В первом матче между этими командами была зафиксирована ничья при более скоростной и агрессивной игре австрийцев. Значит, армейцам нужно прибавить — тем более, дома.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают ЦСКА фаворитом предстоящего матча. На победу красно-синих можно поставить за 1,63. Ничья оценивается в 3,95. Выигрыш «Вольфсбергера» — в 5,40.

Возможно, матч не будет результативным. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,97. Обратный исход оценивается в 1,78.

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