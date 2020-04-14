ЦСКА попал в одну группу с «Динамо» и «Локомотивом» в КиберЛиге Pro Series #2

Завершилась жеребьевка КиберЛиги Pro Series #2, которая пройдет с 14 по 19 апреля.

Все 16 команд РПЛ разделены на четыре группы. В каждый отдельный день состоятся матчи одной из групп. «Матками» каждой из них стали команды, которые были полуфиналистами первого онлайн-турнира КиберЛиги Pro Series.

Группа A: ЦСКА, «Динамо», «Уфа», «Локомотив». Матчи 14 апреля.

Группа B: «Урал», «Арсенал», «Крылья Советов», «Зенит». Матчи 15 апреля.

Группа C: «Тамбов», «Сочи», «Краснодар», «Ростов». Матчи 16 апреля.

Группа D: «Ахмат», «Спартак», «Оренбург», «Рубин». Матчи 17 апреля.

В БК «Лиги Ставок» считают, что в тройку фаворитов входят «Сочи», ЦСКА и «Урал». «Сочи» стал победителем пилотного турнира. Однако в КиберЛиги Pro Series #1 вылетел уже в четвертьфинале, проиграв будущему финалисту — «Уралу». Коэффициент на победу «Сочи» в турнире — 3,20.

Шансы на победу ЦСКА оцениваются чуть скромнее. На успех действующего победителя турнира можно заключить пари с коэффициентом 4,50. Тройку главных фаворитов ожидаемо замыкает «Урал». В тестовом розыгрыше клуб из Екатеринбурга занял четвертое место, а в КиберЛиге Pro Series #1 дошел до финала, где проиграл ЦСКА. Победа «Урала» оценивается коэффициентом 5,50.

Матчи плей-офф состоятся 19 апреля. Все игры будут показаны в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».