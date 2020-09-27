ЦСКА победит «Локомотив» в центральном матче 9-го тура РПЛ?

Следим за дерби московских команд

В воскресенье, 27 июля, состоится матч 9-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Армейцы выиграли три матча подряд, включая дерби со «Спартаком». Команда Виктора Гончаренко серьезно усилилась и успешно перешла на новую схему. У железнодорожников — иная ситуация. Невнятная игра в атаке, а также регулярные потери очков. Только в последнем туре с «Тамбовом» команде Марко Николича удалось минимально победить.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча ЦСКА. Победу армейцев можно взять за 2,20, ничью — за 3,40, выигрыш красно-зеленых — за 3,45.

Вероятно, матч получится результативным. На то, что будет забит 0-1 гол, можно поставить с коэффициентом 2,70. 2-3 мяча — 1,85, 4-5 мячей — 4,25, 6 и более — 22,00.