ЦСКА победил «Урал» и выиграл КиберЛигу Pro Series#1

Волевая победа ЦСКА принесла ему титул КиберЛиги Pro Series#1. Армейской командой управлял киберспортсмен Игорь Еремеев. БК «Лига Ставок» является генеральным партнером серии, в которой принимают участие 16 клубов РПЛ.

В финале ЦСКА противостоял «Урал». Это было соперничество самой яркой атаки и самой грозной обороны турнира. И в первых двух матчах все решалось только в сериях пенальти: первую выиграла команда из Екатеринбурга, вторую — армейцы, и они же проявили характер и выиграли благодаря бомбардирским талантам Чалова.

«Если настоящий Федор Чалов поздравит с победой, мне будет приятно, — признался армейский киберфутболист Игорь Еремеев. — Все-таки Федор Чалов был символом ЦСКА на этом турнире».

КиберЛига Pro Series#1

Финал

ЦСКА — «Урал» — 2:1 (1:1, пенальти — 2:3; 1:1, пенальти — 3:2; 2:1)

Турнир проходил на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи игрались в удаленном режиме.

КиберЛига Pro Series состоит из восьми игровых недель. В начале каждой из них проводится жеребьевка группового этапа. За места в каждом из турниров команды получают очки, которые суммируются для определения позиции в общем зачете. Все матчи транслируются в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».