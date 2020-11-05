ЦСКА добудет первую победу в еврокубках в сезоне?

В четверг, 5 ноября, ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы сыграет с «Фейеноордом». Встреча в Роттердаме начнется в 23.00 по московскому времени.

ЦСКА на фоне других российских клубов играет в еврокубках очень даже достойно. Да и в РПЛ армейцы благодаря стабильности сумели выйти на первое место. В Роттердаме красно-синим нужно выигрывать, чтобы обеспечить себе запас прочности. Шансы на успех, если верить экспертам БК «Лига Ставок» практически равны. Победу команды Виктора Гончаренко можно взять за 2,75, победу голландского клуба — за 2,55. Очевидно, сказывается фактор домашнего поля. На ничью — самый популярный исход у армейцев в этом еврокубковом сезоне — можно поставить с коэффициентом 3,40.

ЦСКА зависим от своей главной звезды — Николы Влашича. И количество голов в матче зависит от того, как пойдет игра у хорвата. Тотал меньше 2,5 в данном случае — видится максимумом армейцев при яркой игре в атаке. Взять этот вариант в БК «Лига Ставок» можно за 1,98.

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