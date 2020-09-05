Чем завершится битва «Ак Барса» и СКА?

В воскресенье, 6 сентября, в КХЛ состоится матч регулярного чемпионата — «Ак Барс» — СКА. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Ак Барс» и СКА — два топ-клуба, которые с наименьшими потерями провели межсезонье с новым потолком зарплат. Казанцев большинство экспертов считают главным фаворитом чемпионата, СКА же смог переподписать на новых условиях почти всех нужных хоккеистов и продолжил процесс омоложения команды. «Ак Барс» уже играл против других армейцев — московских — и победил, а теперь попробует еще раз подтвердить на старте сезона, что Кубок Гагарина может вернуться на Восток следующей весной.

БК «Лига Ставок» отдает предпочтение в матче казанцам. Коэффициент на их победу — 1,79, на успех питерцев — 2,03.

Вряд ли в матче будет много голов — скорее вариант стартовой игры сезона, в которой «Ак Барс» победил ЦСКА 3:2 в овертайме. На тотал больше 5,5 шайб можно поставить с коэффициентом 2,90, меньше 5,5 — 1,40.

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