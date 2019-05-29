В среду, 29 мая в финале Лиги Европы встретятся две лондонских команды: "Челси" и "Арсенал". Матч пройдет на стадионе "Олимпийский" в Баку. Свой прогноз на исход встречи дал бывший полузащитник "Эвертона" Динияр Билялетдинов.

Финалисты дважды по ходу этого сезона встречались между собой в рамках чемпионата Англии. В первом круге "Челси" на домашнем "Стэмфорд Бридж" победил "Арсенал" со счетом 3:2, "канониры" же в свою очередь выиграли у "синих" на своем "Эмирейтс" со счетом 2:0.

БК "Лига Ставок" рассматривает шансы лондонских команд в финале как примерно равные, отдавая небольшое предпочтение "Челси". Коэффициент на победу "синих" в основное время – 2,40, то есть, со ставки в 1000 рублей можно выиграть 2400 рублей. На победу "Арсенала" можно поставить с коэффициентом 2,95, ничья в основное время оценивается в 3,35. Победа "Челси" при любых раскладах оценена в 1,75, на аналогичный исход в пользу "Арсенала" коэффициент 2,05.

Букмекеры полагают, что в финале Лиги Европы мы увидим как минимум два гола. БК "Лига Ставок" предлагает коэффициент 1,45 на "Тотал" больше 2, на "Тотал" меньше 2 можно поставить с коэффициентом 2,75.

Динияр Билялетдинов считает, что "Арсенал" уступит "Челси" в финале Лиги Европы. По его мнению, команда Унаи Эмери играет в яркий футбол, но Маурицио Сарри воспользуется проблемами "канониров" в обороне. Также Билялетдинов выразил уверенность в том, что ключевым игроком матча станет бельгийский полузащитник "синих" Эден Азар:

– Я думаю, "Челси" победит с преимуществом в один мяч, – сказал Билялетдинов. – Мне кажется, "синие" будут выглядеть более основательно, чем "Арсенал". "Канониры" демонстрируют зрелищный футбол, но у них есть проблемы в обороне. В финале на первый план выйдут лидеры команд, а у "Челси" в этом плане есть серьезный фактор в виде Эдена Азара. Уверен, что бельгиец станет одной из самых заметных фигур матча.