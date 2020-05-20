Благотворительный фонд «Созвездие Добра» запустил «Лигу помощи ветеранам спорта»

Благотворительный фонд «Созвездие Добра» объявил о старте общероссийской социальной программы «Лига помощи ветеранам спорта» под эгидой Министерства спорта РФ.

Программа направлена на ресурсную поддержку заслуженных ветеранов спорта пенсионного возраста в условиях самоизоляции. Пожилые люди входят в группу риска по коронавирусу, и каждый выход из дома может обернуться заболеванием. В то же время многие из них оказались в одиночестве и поэтому очень нуждаются во внимании и моральной поддержке. Начиная с мая волонтеры фонда будут дважды в месяц привозить ветеранам приятные подарки — корзины со здоровым питанием.

«Лига помощи ветеранам спорта» стартовала сегодня в Москве. В ближайших планах фонда — доставка подарков ветеранам спорта в Санкт-Петербурге, Брянске, Ростове и других российских городах.

Общероссийская программа «Лига помощи ветеранам спорта» реализуется при финансовой поддержке Первой СРО и непосредственном участии волонтеров НКО «Мобильная карта» (Первый ЦУПИС).

«Желание помогать ветеранам связано не только с эпидемиологической ситуацией, в которой оказались все мы. Поддержка национального спорта — это часть глобальной стратегии наших организаций, — уверена учредитель БФ «Созвездие Добра» и первый вице-президент БК «Лига Ставок» Ольга Журавская. — Среди тех, кому мы уже помогаем, должно быть место и ветеранам — заслуженным мастерам спорта СССР, победителям всесоюзных и международных соревнований, олимпийским чемпионам. «Лига помощи» — это наш способ сказать им спасибо за бесценный вклад в развитие спорта нашей страны. Ведь без прошлого нет будущего».

«Лига помощи ветеранам спорта» стала продолжением социальной программы «Оператор Добра», объединившей участников спортивной индустрии и букмекерской отрасли России в борьбе с распространением коронавируса. С момента старта программы ресурсную помощь получили медицинские учреждения в 12 городах России на общую сумму 8 миллионов рублей. Также компании Первой СРО направили 8,5 миллиона рублей пожертвований на горячую линию в поддержку российского спорта, созданную Федерацией бокса России.

«Объединение всех участников крупного бизнеса для помощи государству и спорту — один из наших главных приоритетов сегодня, — считает Юрий Красовский, глава Первой СРО. — Я от лица букмекерской отрасли России благодарю Министерство спорта РФ за сотрудничество и поддержку программы «Лига помощи ветеранам спорта».

Официальные партнеры программы «Лига помощи ветеранам спорта»:

— Первая СРО букмекеров в составе: БК «Лига Ставок», БК «Winline», БК «Betcity», БК «1ХСТАВКА», БК «MostBet», БК «Tennisi», БК «888.ru», БК «ПАРИ МАТЧ», БК «BWIN», БК «Мелбет», БК «Панорама», БК «Российские ипподромы», БК «ПЯТИГОРСКИИ? ИППОДРОМ»;

— ООО НКО «Мобильная карта» (Первый ЦУПИС).

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