Благотворительный Фонд «Созвездие Добра» расширяет географию добрых дел

Программа «Оператор Добра», направленная на помощь медицинским учреждениям в условиях распространения коронавируса, активно развивает свою деятельность в регионах России.

Так, масштабная поддержка будет оказана центральной больнице поселка Навля Брянской области. Фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского организовал закупку необходимого оборудования для медицинского учреждения на общую сумму 2 391 000 рублей.

С инициативой поддержки медиков Брянской области выступил Николай Валуев — депутат Государственной Думы РФ. Он выразил огромную благодарность фонду за организацию оперативной помощи региону.

«Навлинская больница получит оборудование для проведения биохимических анализов, мониторы пациента, водонепроницаемые чехлы для коек стационара, также будет установлена новая система очистки воды. Спасибо фонду за отклик и внимание к нашим докторам. Им сейчас приходится нелегко. На всех медицинских работниках страны сейчас лежит огромная ответственность, давайте помнить об этом», — сказал Валуев.

Фонд благодарит своего официального партнера Первую СРО за финансовую поддержку действующей общероссийской программы помощи медицинским работникам «Оператор Добра». Ранее при участии партнера ресурсная помощь была оказана больницам Московской, Нижегородской и Тверской областей.

По мнению главы Первой СРО Юрия Красовского, сейчас всем крупным компаниям важно объединять имеющиеся ресурсы, чтобы оказывать практическую и конкретную помощь государству в борьбе с пандемией.

«Сегодня весь мир переживает исторический вызов. Только вместе мы сможем ему противостоять с позиции социальной ответственности. Я благодарю все компании, которые активно присоединяются к нашему благотворительному движению», — сказал Красовский.

Получить помощь в рамках программы «Оператор Добра» может любое медицинское учреждение России, где на лечении находятся люди с диагнозом COVID-19, обращения принимаются по телефону +7 (495) 748-95-05, а также по почте fond@sozvezdie-dobra.ru.

Официальный партнер программы «Оператор Добра — Первая СРО букмекеров в составе: БК «Лига Ставок», БК «Winline», БК «Betcity», БК «1ХСТАВКА», БК «MostBet», БК «Tennisi», БК «888.ru», БК «ПАРИ МАТЧ», БК «BWIN», БК «Мелбет», БК «Панорама», БК «Российские ипподромы», БК «ПЯТИГОРСКИЙ ИППОДРОМ».