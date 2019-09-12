БК «Лига Ставок» вновь возглавила Национальный рейтинг букмекеров

БК «Лига Ставок» продолжает лидировать в Национальном рейтинге букмекеров. По данным аналитической группы «РБК Исследования рынков», БК «Лига Ставок» вновь заняла первое место среди российских букмекерских компаний, действующих на основании лицензий ФНС.

Национальный рейтинг букмекеров — это независимое исследование букмекерской отрасли России под эгидой крупнейшего медиахолдинга РБК. Исследование проводится один раз в квартал по специальной методологии, опубликованной в открытом доступе, и тем самым обеспечивает полную прозрачность результатов.

По словам организаторов, при создании рейтинга учитываются 17 наиболее важных критериев оценки деятельности организаторов пари, включая срок присутствия бренда на рынке, количество пунктов приема ставок, географию, участие в развитии национального спорта, финансовую прозрачность.

«Для БК «Лига Ставок» лидерство в рейтинге — это не только признание профессиональных заслуг и социальной роли компании, а в первую очередь высокое доверие миллионов болельщиков по всей России. Более того, это результат системной работы по развитию букмекерской и спортивной индустрии России», — сообщает пресс-служба компании.

БК «Лига Ставок» продолжает развивать партнерские отношения с национальными федерациями и лигами. В преддверии Кубка мира по регби в Японии компания заключила эксклюзивный контракт с Федерацией регби России, направленный на популяризацию регби среди российских болельщиков. В рамках партнерского соглашения с ФРР БК «Лига Ставок» получит статус генерального партнера, а также станет титульным партнером всех клубных соревнований, проходящих под эгидой ФРР.

Кроме того, в новом сезоне БК «Лига Ставок» полностью трансформировала клиентский сервис и внедрила новую процедуру работы с обращениями, исключающую использование алгоритмов. Теперь каждый клиентский запрос обрабатывается в ручном режиме для снижения вероятности ошибочных решений. Новая процедура предполагает детальный анализ всех обращений по горячей линии в индивидуальном порядке. Также специалисты компании теперь помогают клиентам в составлении писем, жалоб и претензий.

По словам руководителя аналитической группы «РБК. Исследование рынков» Сергея Хитрова, Национальный рейтинг букмекеров преследует две основные цели.

«С одной стороны, это важный индикатор для букмекерской индустрии, где игроки рынка могут наглядно увидеть свои сильные и слабые стороны и подтянуться к конкурентам. Кроме того, рейтинг представляет собой гид для потребителей букмекерских услуг — с помощью него игроки могут выбирать компании, где безопасно делать ставки», — объяснил Хитров.

Напомним, что ранее в 2019 году БК «Лига Ставок» стала обладателем Гран-при «Абсолютно лучший букмекер» независимой премии BR AWARDS, а также является лауреатом таких престижных премий как «Спорт и Россия», «Премия Рунета» и «Марка №1 в России».