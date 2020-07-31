БК «Лига Ставок» удостоена премии «Спорт и Россия» за КиберЛигу Pro Series

30 июля состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии «Спорт и Россия — 2020». Ежегодно премия объединяет ведущие организации и компании, которые добились наилучших результатов в сфере поддержки спорта России, для признания их достижений и вручения независимой награды.

В этом году БК «Лига Ставок» стала лауреатом одной из самых нестандартных и злободневных номинаций — «За лучшее антикризисное решение в беттинге». Эксперты высоко оценили футбольный проект КиберЛига Pro Series — первый официальный онлайн-кибертурнир Российской премьер-лиги, генеральным партнером которого выступила БК «Лига Ставок».

Когда во время пандемии во всем мире соревнования оказались на паузе, именно киберспорт спас болельщиков. И КиберЛига Pro Series, по мнению жюри, стала настоящим прорывом в этом направлении. КиберЛига — серия из восьми турниров с общим рейтингом участвовавших в ней игроков. Каждый киберспортсмен представлял один из 16 клубов РПЛ и выступал в форме своей команды. Звезды российского футбола активно следили за успехами своих киберодноклубников и лично поздравляли их в соцсетях с успехами.

Турнир проходил на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1 в удаленном режиме. Трансляции были доступны на ресурсах РПЛ, на официальном сайте и в мобильном приложении БК «Лига Ставок», а решающие матчи показывал телеканал «Матч ТВ».

«Киберспорт стал одной из тех опор, которые помогли нам выстоять в условиях отсутствия классического спорта, — заявил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, принимая статуэтку премии из рук экс-футболиста «Локомотива» и сборной России Дмитрия Сенникова. — Мы с удовольствием поддержали премьер-лигу и стали генеральным партнером турнира. Для нас было очень важно вернуть российским болельщикам футбол, и нам это удалось».

Торжественную церемонию по традиции провел спортивный комментатор, трехкратный обладатель ТЭФИ и «голос» Первого канала Виктор Гусев. Победителями разных номинаций этого года также стали МИА «Россия сегодня», компании «Ростелеком», «Газпромнефть-Центр», Континентальная хоккейная лига и многие другие.

Церемонию награждения предваряла деловая часть программы — форум #БизнесСпортИнвестиции. Впервые после пандемии ведущие эксперты индустрии могли встретиться лицом к лицу и обсудить вызовы этого сложного периода. Влияние пандемии на спортивную индустрию стало самой обсуждаемой темой форума и его спикеров: Игоря Столярова, заместителя генерального директора БК «Лига Ставок», Андрея Громковского, вице-президента UFC и главы UFC-Россия, Виктора Чернова, digital-директора компании «Формула Теннис-Хоккей».

По мнению Столярова, кризис стал катализатором, который ускорил развитие мировых трендов, в том числе в букмекерской отрасли — цифровой трансформации, перехода в mobile, персонализированного маркетинга. Более того, именно благодаря кризису стали очевидны слабые и уязвимые места бизнеса — например, завышенные маркетинговые бюджеты.

Одной из самых острых тем, продолжающих быть в топе обсуждения спортивного сообщества, стали допинг и возможное отстранение России от международных соревнований. Перед участниками выступили заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая и олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай.

Спикеры обсудили важность личной ответственности в вопросе антидопинга и поговорили об отсутствии юридической практики регулирования подобных конфликтов в России.