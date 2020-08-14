БК «Лига Ставок» рассказала о первых итогах акции «Кэшбэк до 10% всем игрокам»

В августе БК «Лига Ставок» широко анонсировала старт акции, не имеющей аналогов на букмекерском рынке России: «Кэшбэк до 10% всем игрокам» с призовым фондом 50 млн рублей фрибетами. Впервые в истории российского букмекерства клиенты БК «Лига Ставок» получили возможность вернуть часть своих денег в виде кэшбэка не только с отрицательного результата, но и с выигрыша.

Для того, чтобы стать участником акции «Кэшбэк до 10% всем игрокам», достаточно выполнить несколько простых действий: ввести промокод LSCASH10 в личном кабинете и заключать пари в течение календарного месяца.

За короткий срок к новой акции уже присоединилось более 10% от общего количества клиентов, а объем заключаемых ими пари вырос в среднем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

По мнению Дмитрия Маневича, директора департамента маркетинга БК «Лига Ставок», долгожданное возвращение топовых спортивных событий в линию обеспечит максимальный интерес к акции со стороны аудитории игроков.

«Уверен, что кэшбэк с выигрышей станет отличной компенсацией болельщикам за долгое отсутствие соревнований в календаре мирового спорта из-за ограничений. Одна из главных ценностей нашей компании — клиентоцентричность. Мы стараемся не только совершенствовать продуктовые линейки, но и предугадывать запросы аудитории. Приятно, что в очередной раз мы подтвердили статус компании, которая формирует тренды и задает тон всему рынку», — сказал Маневич.