Букмекерская компания "Лига Ставок" продолжает розыгрыш автомобилей по всей России. В этот раз сразу 20 участников акции "Вечерняя Лига" из 12 городов России стали обладателями новых BMW 3 серии, VolkswagenPolo, ChevroletNiva и LADA Vesta.

"Я всегда надеюсь на успех и верю в победу, – признался один из победителей, Евгений Г. из Уфы. – Очень люблю футбол, хоккей и волейбол, с удовольствием делаю ставки на матчи, предварительно изучаю статистику".

Роман В. из Москвы, получивший ключи от BMW 3 серии, тоже большой любитель футбола и хоккея: "Ставки делаю часто – почти ежедневно. Если говорить про футбол, то на Англию, Германию и Испанию, а в хоккее предпочитаю НХЛ. Рад выигрышу! Это была хорошая борьба, получил много эмоций!".

Еще один из победителей розыгрыша.

Принять участие в акции "Вечерняя Лига" от БК "Лига Ставок" может каждый болельщик, заключивший хотя бы одно пари на сумму не менее 2 222 рубля в любом клубе-участнике акции в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Челябинске, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске и Нальчике.

Каждому пари присваивается уникальный восьмизначный номер купона. В день розыгрыша автомобиля участники приглашаются в клуб для прохождения регистрации. Победители определяются с помощью специальной системы, шаров и барабана. Следующий розыгрыш уже 3 августа 2019 года.

Третий обладатель приза.

Все подробности о клубах, участвующих в акции, клубах проведения розыгрыша, пари, участвующих в акции, механике акции и розыгрыше призового фонда можно уточнить у кассиров, на сайте www.ligastavok.ru и по телефону горячей линии: 8-800-555-44-55. Подробные условия акции – на сайте компании.